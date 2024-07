Ce le-a cerut Donald Trump, aflat în șoc, agenților din Secret Service imediat după ce a fost împușcat: „Lăsați-mă să-i iau!”

Un glonț l-a atins pe politicianul republican în lobul urechii. Spre admirația susținătorilor săi, nu s-a lăsat cuprins de panică și a plecat spre spital cu pumnul ridicat în aer.

Deocamdată nu se cunosc date despre trăgător. Se știe că a acționat de pe acoperișul unei clădiri din apropiere și a fost ucis de un lunetist de la Secret Service.

Mai multe focuri de armă au răsunat în timp ce Donald Trump se adresa mulțimii la un miting din Pennsylvania.

Trump a cerut să fie lăsat să își ia pantofii

În imagini se vede cum, imediat, fostul președinte își duce mâna la ureche, apoi se trântește la pământ. După zeci de secunde de teroare și confuzie, a venit confirmarea că trăgătorul a fost ucis.

„Trăgătorul a fost ucis. Putem să ne punem în mișcare? Undă verde. Să mergem!”

Agenții Secret Service au făcut un scut uman în jurul lui Trump, care a părut stăpân pe situație.

„Lasă-mă să-mi iau pantofii! Vă țin eu, domnule. Lasă-mă să-mi iau pantofii. Domnule, trebuie să mergem. Lasă-mă să-mi iau pantofii".

Și, în stilul combativ arhicunoscut, nu a părăsit locul fără a transmite un mesaj susținătorilor săi: „Stați...Luptați! Luptați! Luptați!”

În timp ce era dus către mașină, s-a văzut clar că fostul lider de la Casa Albă sângerează. Înainte să urce în vehicul, a ridicat din nou pumnul în aer.

Candidatul republicanilor a fost dus de urgență la o clinică medicală pentru un control.

În scurt timp, Secret Service a anunțat că Trump este în siguranță, iar purtătorul de cuvânt al politicianului a transmis că starea lui este bună.

Trump: „Am știut imediat că ceva nu este în regulă”

Dupa câteva ore, Donald Trump însuși a informat, pe o rețea de socializare, că glonțul i-a străpuns partea de sus a lobului urechii.

„Am știut imediat că ceva nu este în regulă după ce am auzit vâjâitul glonțului și apoi am simțit cum îmi străpunge pielea. Am început să sângerez și mi-am dat seama pe deplin ce se petrece”, a scris Trump.

Un participant la miting a fost însă ucis. Iar alte două persoane din mulțime au fost rănite.

Atacul a avut loc chiar în timp ce Donald Trump își critica adversarul democrat.

Martor: „La început mi s-a părut că aud artificii. A fost multă confuzie. Mi-am dat seama că e vorba de împușcături, dar nu știam de unde vin. Părea că vin din spatele tribunelor. Un bărbat din tribune, care se afla chiar la dreapta mea, a fost împușcat în cap. A fost ucis. O femeie, nu sunt sigur unde stătea, în spatele sau la dreapta mea, a fost atinsă de glonț în încheietura mâinii. A fost haos. Au urmat momente de confuzie, apoi s-au auzit din nou focuri de armă.”

Martor: „Mă aflam la 12 metri distanță de fostul președinte Trump, spre dreapta lui, și am văzut fum și am auzit împușcătura care venea dinspre tribune, în stânga lui Trump, în partea de sus. Acela a fost momentul în care l-am văzut pe Trump la pământ. Cred că au fost șase-șapte focuri de armă, a urmat o pauză. O persoană de lângă mine a fost atinsă. Nu știu dacă e vorba de persoana ucisă.”

După confuzia inițială, oamenii din tribune s-au pus la pământ și, în scurt timp, forțele de securitate au intervenit.

Presa de peste Ocean, care citează Secret Service, informează că trăgătorul s-ar fi aflat în afara perimetrului de securitate de la eveniment. Locul era împânzit de detectoare de metal, așa că nu ar fi avut cum să intre cu o armă. Ar fi tras de pe acoperișul unei clădiri din apropiere. A fost reperat de lunetiști și ucis. Un martor a povestit că a văzut un individ înarmat cum urcă pe cladire și a alertat forțele de ordine prezente la miting cu cinci minute înainte ca Trump să vorbească. Dar a fost ignorat.

