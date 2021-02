Ce îi întreabă Elon Musk pe candidaţi în timpul interviurilor de angajare ca să își dea seama dacă mint

Mulți candidați obișnuiesc să mintă la interviul de angajare, sperând să obțină postul. Din acest motiv, Elon Musk obișnuiește să le pună o întrebare potențialilor angajați, ca sa își dea seama dacă aceștia mint despre competențele lor.

Prin urmare, Elon Musk îi pune pe toți cei care aplică pentru un job la Tesla sau SpaceX să răspundă la următoarea întrebare: „Care au fost cele mai dificile probleme cu care te-ai confruntat și cum le-ai rezolvat.”

Miliardarul a explicat în timpul unui summit global ținut la Dubai în 2017, că această întrebare „foarte importantă” arată rolul pe care un aplicant l-a avut în cadrul unui proiect sau al unei companii. În funcție de răspunsul oferit, Musk își poate da seama dacă potențialul angajat are inițiativă și este capabil să găsească soluții la problemele care pot apărea sau este doar un membru pasiv al unei echipe, potrivit CNBC.

„Persoanele care chiar au rezolvat o problemă, știu exact cum au procedat și toate detaliile. Acești candidați pot vorbi în detaliu despre dificultățile întâmpinate și strategiile folosite. Pot răspunde pe mai multe niveluri”, a explicat Elon Musk.

Pe de altă parte cei care doar pretind că au inițiativă și că au găsit soluții la problemele companiilor în care au lucrat se blochează atunci când trebuie să ofere mai multe detalii despre modul în care au procedat.

„Orice persoane care se luptă din greu cu o problemă nu o uită niciodată”, a explicat fondatorul Tesla și SpaceX.

Potrivit lui Ron Friedman, un reputat psiholog social și autor al cărții „The Best Place to Work” (Cel mai bun loc în care să lucrezi, n.r.), în jur de 81% dintre candidați mint în timpul interviurilor de angajare.

Cum trebuie să răspunzi la un interviu de angajare

Candidații nu trebuie să fie însă descurajați de faptul că nu îndeplinesc toate cerințele din descrierea postului pentru care aplică.

„Fiți sinceri privind lipsurile pe care le aveți atunci când sunteți întrebat, dar oferiți răspunsuri pozitive. Dacă un angajator întreabă despre anumite competențe pe care nu le aveți, explicați că știu ce presupun și dați exemple de competențe similare pe care le aveți și dați dovadă că sunteți dispuși să învățați”, a explicat Barry Drexler, un expert în resurse umane care îi învață candidații cum să se descurce la interviuri.

El propune o abordare în trei pași, care poate fi folosită în orice situație.

„Spre exemplu, dacă un angajator vă întreabă dacă aveți experiență managerială, un răspuns bun ar fi: „Nu am experiență managerială, dar mi s-a permis să iau inițiativa la mai multe proiecte, unde am delegat sarcini altor colegi și am obținut rezultatele cerute. Dacă am reușit să ajung la aceste rezultate, atunci sunt sigur că pot conduce în mod eficient o echipă și aici și sunt dispus să învăț de la cei cu mai multă experiență.”