Cazul jurnalistului dispărut: Un vehicul diplomatic saudit, găsit abandonat într-o parcare

Vehiculul negru sedan cu numărul de înmatriculare '34 CC 1736' a fost găsit într-o parcare subterană din Sultangazi, un cartier din nordul Istanbulului.

Potrivit agenţiei de ştiri Anadolu, anchetatorii au cerut consulatului general al Arabiei Saudite şi procuraturii din Istanbul permisiunea de a percheziţiona vehiculul.

Canalul de televiziune TRT a difuzat imagini cu parcarea înconjurată de un cordon de securitate al poliţiei, adăugând că vehiculul în cauză a fost abandonat în zilele care au urmat uciderii lui Khashoggi.

Turkish authorities continue investigation into missing journalist Khashoggi as they arrive at an underground car park in Istanbul where authorities earlier found a vehicle belonging to the Saudi Consulate

TRT a publicat şi o fotografie a unui document pe care l-a prezentat ca fiind certificatul de înmatriculare al vehiculului şi care indică faptul că maşina marca Mercedes-Benz este înregistrată la consulatul Arabiei Saudite.

Acelaşi post a adăugat că anchetatorii au obţinut înregistrări video cu un alt vehicul diplomatic saudit care s-a oprit timp de câteva minute în aceeaşi parcare în zilele care au urmat asasinării lui Khashoggi.

TRT World has obtained CCTV footage from a parking lot in Istanbul's Sultangazi district, where an abandoned Mercedes car was found, that shows a man transfer a package from the Saudi consulate vehicle into a BMW vehicle

