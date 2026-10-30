Un număr record de 47,9 milioane de americani şi-au exprimat deja votul în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, relatează Agerpres.

Agenţia notează o creştere semnificativă a prezenţei la urne în mai multe state-cheie, iar datele publicate vineri arată că, printre cei care au votat anticipat, democraţii sunt mai numeroşi decât republicanii, informează AFP, citat de Agerpres.

Election Lab din cadrul Universităţii din Florida a înregistrat, până la prânz, 47.922.669 de voturi exprimate anticipat la nivel naţional, depăşind recordul anterior pentru alegerile de la jumătatea mandatului ("midterms") de 45,9 milioane de voturi stabilit înaintea scrutinului din 2022.

În acel an, 226 de milioane de persoane erau înregistrate pentru a vota în Statele Unite, conform datelor federale.Alegerile vor avea loc marţi, însă votul anticipat este deja în desfăşurare.Creşterea observată anul acesta este deosebit de pronunţată în statele în care cursele pentru Senat sunt extrem de disputate.

Creştere semnificativă a prezenţei la urne în statele-cheie din SUA

În Texas, unde candidatul democrat pentru Senat, James Talarico, speră să pună capăt la trei decenii de dominaţie republicană, peste şase milioane de persoane îşi exprimaseră deja votul anticipat miercuri, conform cifrelor oficiale.

Prezenţa la urne în persoană era cu aproximativ 50% mai mare decât cea înregistrată în aceeaşi etapă a procesului electoral din 2022. Participarea a crescut, de asemenea, în Carolina de Nord şi Carolina de Sud.

În Kansas, unde senatorul republican Roger Marshall are parte de o cursă electorală dificilă, numărul voturilor anticipate exprimate era deja cu aproximativ două treimi mai mare decât în 2022, săptămâna trecută, potrivit autorităţilor locale.

În statele care monitorizează apartenenţa politică a alegătorilor, democraţii reprezintă o pondere semnificativ mai mare în rândul celor care au votat anticipat comparativ cu republicanii - aproximativ 44%, faţă de 31% în cazul republicanilor şi 25% în cazul alegătorilor fără afiliere politică sau al celor înregistraţi la partide mai mici, conform Election Lab.

Organizaţia a semnalat, de asemenea, o creştere a participării în rândul alegătorilor de culoare şi al celor hispanici, în statele care publică date privind originea etnică a electoratului.

Cu toate acestea, experţii avertizează ca aceste cifre să nu fie interpretate drept un indicator al rezultatului final al alegerilor.Afilierea politică a unui alegător nu dezvăluie pentru ce candidat a votat acesta, iar zeci de milioane de alţi americani urmează să se prezinte la urne marţi.

La ultimele alegeri, republicanii au avut tendinţa de a vota într-un număr mai mare chiar în ziua alegerilor, o tendinţă care ar putea diminua - sau chiar inversa - avansul democraţilor. În acelaşi timp, o participare mai ridicată la votul anticipat nu înseamnă neapărat o creştere a participării totale a alegătorilor.