Incendiu devastator la catedrala Notre Dame din Paris. O parte din acoperiș s-a prăbușit. VIDEO

Imagini LIVE de la locul incendiului:

Desfășurarea evenimentelor, LIVE TEXT:

UPDATE 21:40: Președintele Emmanuel Macron și soția sa Brigitte au ajuns în fața Catedralei Notre Dame. Ei sunt însoțiți de ministrul Culturii, Franck Riester, și de secretarul de stat în Ministerul de Interne, Laurent Nunez.

Potrivit jurnalistului Le Monde, sute de persoane au ieșit pe străzile din jurul catedralei și privesc în tăcere cum pompierii se luptă cu flăcările.

„Colegul meu de cameră mi-a zis să vin să mă uit. Nu știu când a început. Nu știu ce să cred. E îngrozitor de trist să văd că se întâmplă așa ceva cu un monument important. Flăcările s-au răspândit la nivelul întregului acoperiș. Nu știu ce să zic”, a declarat Cameron Mitchell, una dintre persoanele adunate în fața catedralei, pentru CNN.

Procurorul Parisului a deschis o anchetă, pentru a stabili cauza izbucnirii incendiului, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN.

Mike Pence: „Notre Dame este un simbol al credinței oamenilor din întreaga lume. Este dureros să văd Casa Domnului în flăcări. Gândurile noaste și rugăciunile se îndreaptă spre pompierii de la locul incendiului și spre toți cetățenii din Paris.”

Melania Trump: „Mă doare inima pentru oamenii din Paris, după ce-am văzut flăcările de la Catedrala Notre Dame. Mă rog pentru siguranța tuturor.”

Sadiq Khan: „Sunt îndurerată să văd Catedrala Notre Dame în flăcări. Londra suferă alături de Paris astăzi.”

UPDATE 21.35: „Multe persoane aleargă pe trotuar, fie să se îndepărteze sau să se apropie de incendiu. Unele scene sunt suprarealiste. Unii turiști stau la terasa unui pub. Alții postează pe Facevook imagini cu flăcările”, relatează jurnaliștii Le Monde de la locul incidentului.

„Plâng în fața catedralei. Sunt devastată. M-am născut în Paris și am un gol în stomac”, a declarat o femeie identificată drept Valerie.

„Sunt 25 de ani de când mi-am părăsit casa și acum, să văd Notre Dame așa, sunt șocată”, a completat prietena sa, Violette.

UPDATE 21:30: „Notre Dame cuprinsă de flăcări. Emoția unei întregi națiuni. Mă gândesc la toți catolicii și la toți cetățenii francezi. Sunt întristt să văd o parte din noi arzând”, a scris președintele francez Emmanuel Macron pe Twitter.

UPDATE 21.25: Laurent Nunez, secretar de stat în Ministerul francez de Interne, a precizat că din primele informații, nu ar exista persoane rănite, informeză Reuters.

Primăria Parisului a convocat o celulă de criză, potrivit Le Figaro.

Primarul Parisului a precizat că sute de pompiri au fost mobilizați. „Scopul nostru e să controlăm incendiul și să salvăm monumentul, însă este foarte dificilă operațiunea.”





UPDATE 21.10: Întreg acoperișul catedralei s-a prăbușit, potrivit Reuters, care citează un martor, informează Le Figaro.

UPDATE 21.05: Președintele francez Emmanuel Macron va merge, în cursul serii, la locul incendiului, potrivit Le Monde.



UPDATE 21:00: Potrivit Le Figaro, fleșa catedralei s-a prăbușit.

UPDATE 20:55: Într-o postare pe Twitter, primarul Parisului, Anne Hidalgo, a calificat drept „teribil” incendiul devastator de la cel mai vizitat monument istoric din Europa.

„Va arde mult timp”, i-a declarat un comandant de poliței jurnalistului Le Figaro Wlarimir Garcin.

Și președintele francez, Emmanuel Macron, și-a amânat discursul programat pentru luni seara, ca urmare a incendiului devastator de la Catedrala Notre Dame din Paris.

„Din cauza incendiului teribil care a cuprins Catedrala Notre Dame, președintele a decis să își amâne discursul”, a anunțat Administrația Prezidențială într-un comunicat.

La rândul său, președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe francezi, pe Twitter, să „acționeze rapid.”

„Este îngrozitor să văd incendiul devastator de la Catedrala Notre Dame din Paris. Trebuie acționat rapid”, a mai scris liderul american, exprimându-și opinia că flăcările ar putea fi stinse din aer.



ORA 20.20: Pentru moment, nu este clară cauza izbucnirii incendiului, dar oficialii spun că ar putea avea legătură cu lucrările de renovare la acest monument.

Fires coming out of the #Notre_Dame cathedral. pic.twitter.com/zTxnf75nOS

Din imaginile de pe rețelele de socializare se poate un nor de fum și flăcări care au cuprins acoperișul catedralei gotice, care dateză de acum 850 de ani, scrie BBC News.

Witness image shows fire burning from the top of historic Notre Dame Cathedral in Paris. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/jz8GhX10Gq