Reacții după incendiul de la Catedrala Notre Dame: „Parisul nu mai e la fel”

„Este un sentiment complet de tristețe și furie. Este moștenirea noastră. Oamenii din mulțime au cântat imnuri. Fie că ești creștin sau nu, o parte din istoria noastră s-a făcut scrum”, a declarat Camille, în vârstă de 20 de ani, din Normandia.

Damn it seems like everyday we losing an important piece of history ???? #NotreDame pic.twitter.com/C1iZB3Rqch