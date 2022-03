Care este situația în Herson după ce a fost cucerit de ruși

Un locuitor al orașului a declarat pentru CNN că în oraș este haos și panică generală, oamenii încercând să facă rost de produse de bază.

Potrivit acestuia, orașul suferă de o lipsă gravă de alimente și medicamente - în special insulină, pentru că farmaciile sunt jefuite.

Un civil american care locuiește în orașul Herson, cel mai mare oraș din Ucraina căzut în mâna rușilor, este în legătură cu un senator american pentru a organiza un convoi umanitar, conform BBC.

Don Flett s-a mutat la Herson din New Jersey în urmă cu aproximativ doi ani pentru a fi mai aproape de familia ucraineană a soției sale. El spune că este în contact cu biroul senatorului american Bob Menendez pentru a organiza ajutor pentru oraș.

„Colaborăm cu el pentru a înființa un convoi umanitar către Herson, fie din România, fie din Ungaria”, spune el.

Flett spune că primarul i-a cerut să negocieze cu comandantul local rus în numele orașului pentru a permite organizarea.

Cu privire la situația din Herson, Flett spune că s-a deteriorat în urmă cu două zile „când a avut loc un atac cu rachetă în zona Tavirski, la aproximativ 200 de metri de apartamentul meu”.

Amintim că guvernatorul regional Hennadii Laguta a anunțat pe Facebook că forțele ruse au ocupat clădirea administrației regionale din Herson. “Personalul operațional regional, pe care îl conduc, continuă să lucreze și să abordeze probleme stringente pentru a ajuta rezidenții din regiune”, a transmis Laguta.

Miercuri, un civil a fost filmat în timp ce flutura steagul Ucrainei în în fața a trei tancuri aliniate în Piața Libertății din Herson.

❗️ ⚡️ Morning in Kherson. A man waves Ukrainian flags in front of Russian infantry and armored vehicles on Svoboda Square.#stoprussia #ukraine #Ukrainian #UkraineWar #ukraineunderattack #Kherson #Херсон pic.twitter.com/3G8zCtGig6