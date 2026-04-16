Cel puțin 19 oameni au ajuns la spital. O ninsoare abundentă, care a început din senin, însoțită de vânt puternic, a redus vizibilitatea și a transformat carosabilul într-unul extrem de periculos. Iar asta a dus la producerea accidentului în lanț.

Peste 75 de vehicule - autoturisme, camionete și câteva camioane grele - au fost implicate în carambol. Pompierii de la descarcerare s-au chinuit cu orele să-i scoată pe șoferii și pasagerii prinși în caroserii.

Porțiunea de autostradă unde a avut loc accidentul a fost închisă pentru intervenția echipajelor de salvare. Traficul a fost reluat după o jumătate de zi.