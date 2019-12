Peste 230 de membri ai unei celebre grupări criminale din SUA au fost arestați la New York

Această operaţiune împotriva organizaţiei criminale a intervit după mai bine de doi ani de anchetă, au precizat vineri, într-un comunicat, reprezentanţi ai Agenţiei americane antidrog DEA şi procurorul comitatului Suffolk, relatează News.ro.

Comitatul Suffolk din Long Island, la est de New York, este una dintre regiunile din Statele Unite în care gruparea MS-13 este cel mai profund implicată în activitatea infracțională.

Dintre cele peste 230 de persoane arestate în această operaţiune, 96 sunt din Suffolk County. Autorităţile nu precizează în comunicat dacă sunt americani sau de naţionalitate străină.

„Arestăzile pun capăt unor eforturi ale MS-13 de a constitui un arsenal al brutalităţii pe Coasta de Est”, subliniază un reprezentant DEA în regiunea newyorkeză, Ray Donova.

„Acest anunţ este un mesaj destinat liderilor MS-13 din El Salvador şi de la Los Angeles, prin care li se transmite că New Yorkul refuză să-i adăpostească”, a adăugat el.

Operaţiunea a permis dejucarea a şapte planuri de asasinate, se precizează în comunicat. Au fost confiscate, de asemenea, aproximativ zece kilograme de cocaină, heroină,canabis şi pastile de fentanyl.

'We work together in a collaborative fashion towards our shared goal of eradicating MS-13,' Suffolk County District Attorney Timothy Sini said of an operation that officials called the largest takedown of the criminal group in New York history pic.twitter.com/KbtIBupmeZ