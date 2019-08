Protest la Moscova împotriva „represiunii” și pentru eliberarea „deţinuţilor politici''

Manifestaţii au avut loc aproape în fiecare weekend la Moscova de la jumătatea lunii iulie, după ce a fost respinsă pentru vicii de formă înregistrarea a aproximativ 60 de candidaţi independenţi la alegerile pentru Parlamentul Moscovei, ce vor avea loc pe 8 septembrie odată cu alte scrutinuri locale, notează AFP, citată de Agerpres.

Majoritatea acestor proteste nu au fost autorizate şi poliţia le-a reprimat sever, operând în total aproape 2.700 de arestări şi fiind iniţiate numeroase acţiuni penale împotriva unor manifestanţi şi a politicienilor din opoziţie care au primit scurte pedepse cu închisoarea pentru apelurile lor de a manifesta, cum este cazul lui Ilia Iaşin, încarcerat miercuri pentru a cincea oară.

Protest column marching unhindered through the center of Moscow. Previous weekends they have been blocked by hundreds of heavily-armored riot police.#Russia pic.twitter.com/eQhyTLBL08