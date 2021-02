Căpitanul Sir Tom Moore, eroul britanicilor, a murit la vârsta de 100 de ani după ce s-a infectat cu coronavirus

Căpitanul Sir Tom Moore, veteran în al doilea Război Mondial, a murit la vârsta de 100 de ani, după ce a contractat noul coronavirus, scrie The Guardian.

Fiicele sale, Hannah și Lucy, au confirmat moartea lui Moore într-o declarație: „Cu mare tristețe anunțăm moartea dragului nostru tată, căpitanul Sir Tom Moore. Suntem foarte recunoscători că am putut fi alături de el în ultimele ore ale vieții sale. Am petrecut ore întregi discutând cu el, amintindu-ne despre copilăria noastră și despre minunata noastră mamă. Am împărtășit împreună râsete și lacrimi”.

Tom Moore a devenit celebru în toată lumea după ce a reușit să strângă donații de 33 de milioane de lire sterline pentru victimele pandemiei.

Sir Tom Moore nu a primit vaccinul, ca alți vârstinici din Marea Britanie, pentru că se afla sub tratament, pentru pneumonie.

