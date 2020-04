Veteranul care a strâns 36 milioane $ pentru medici împlinește 100 ani. Surpriza pregătită de fani

Boris Johnson l-a felicitat pe Tom Moore pentru împlinirea vârstei de 100 de ani, după ce bărbatul a povestit la BBC că a primit 140.000 de felicitări de ziua lui de la oameni din lumea întreagă.

Mai multe imagini descoperiți în galeria foto

"Sunt absolut încântat de reacția celor care mi-au urat "La mulți ani!". Este incredibil cât de mulți oameni s-au gândit la mine. Când vezi toate acele felicitări de la copii, nu ai cum să nu plângi. Promit că le voi citi pe toate", a declarat veteranul pentru BBC.

Tom Moore a făcut 100 de ture în grădina sa, reușind în acest fel să strângă 29 de milioane de lire sterline (36 de milioane de dolari) pentru cadrele medicale care luptă împotriva noului coronavirus.

Premierul Boris Johnson a lăudat inițiativa acestuia și i-a mulțumit pentru efortul eroic.

"În numele întregii țări, vă mulțumim și vă dorim o aniversare de 100 de ani specială", a precizat Jonhson.

I want to wish @captaintommoore a very special 100th Birthday. Thank you on behalf of the whole country. pic.twitter.com/YqJxtHLCav