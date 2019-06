Capitala europeană cu 20.000 de trotinete electrice. De ce vrea primăria să scape de ele

Trotinetele electrice sunt un mijloc modern şi ecologic de transport în orice oraş aglomerat. În Paris, însă, autorităţile vor să ia măsuri drastice pentru a convinge companiile care le închiriază să reducă numărul lor.

Motivul: cei care folosesc trotinetele electrice, printre ei mulţi turişti, provoacă prea multe probleme în trafic.

În Paris sunt 12 companii care oferă spre închiriere peste 20.000 de trotinete electrice. Pentru turişti, este o modalitate ieftină, rapidă şi ecologică de a vizita cât mai multe dintre nenumăratele obiective turistice.

„Ai atâta libertate şi e o metodă de plimbare demnă de secolul al XXI-lea, e amuzant şi poţi să vezi chiar totul. Şi poţi să ajungi cu ele chiar şi în zonele istorice, nu doar în cele noi sau moderne. E o combinaţie, ceea ce e foarte bine.”

Pentru localnici, şoferi sau pietoni, trotinetele electrice şi cei care le folosesc sunt însă un adevărat pericol. Taximetriştii trebuie să fie atenţi să nu-i lovească, în timp ce pietonii cad deseori victime unor accidente.

Nouredine Allali, șofer de taxi din Paris: „Vin în spatele tău şi, dacă faci un singur pas la stânga sau la dreapta, dau peste tine. Trec foarte aproape de pietoni cu 25 de kilometri la oră şi dacă te izbesc pot să-ţi rupă un braţ sau mai rău.”

Unul dintre cazurile care au atras atenţia presei e cel al unei pianiste de la Opera din Paris, care s-a ales cu mâna ruptă după ce a fost lovită de un bărbat care mergea pe o trotinetă electrică.

Isabelle Vanbrabant, pianist la Paris Opera: „Am fost lovită de o trotinetă electrică, nici nu am auzit-o, nici nu am văzut-o pentru că a venit din spate. Am căzut pe braţul drept, pe care l-am rupt în câteva locuri.”

Primarul Parisului a anunţat că va lua o serie de măsuri pentru a limita accidentele provocate de trotinetele electrice.

Anne Hidalgo, primar Paris: „Solicit companiilor care operează aceste trotinete electrice să limiteze viteza maximă la 20 de kilometri la oră în Paris şi la 8 kilometri pe oră în zonele pietonale din centru. În acest moment viteza lor maximă e de 25 de kilometri pe oră.”

În plus, autorităţile locale vor să reducă numărul companiilor de la 12 la 3, dar şi numărul trotinetelor. Aproape o treime dintre utilizatori sunt turişti. Cei care merg cu ele pe trotuar riscă deja o amendă de 135 de euro.

