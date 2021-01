Cântărețul pe care mulți l-au confundat cu "vikingul" de la Capitoliu. "Nu m-am aflat printre toţi acei nebuni"

Solistul formaţiei britanice Jamiroquai, Jay Kay, a fost nevoit joi să dea explicații pe Twitter după ce mulți au crezut că el este personajul care a intrat în clădirea Capitoliului purtând o căciulă de blană și coarne, transmite AFP.

"Buna ziua la toată lumea! Unii dintre voi aţi crezut că poate m-aţi văzut la Washington, noaptea trecută, însă nu m-am aflat printre toţi acei nebuni", a declarat solistul în vârstă de 51 de ani într-un scurt clip, postat pe Twitter.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc — Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021

Pe reţelele sociale, unii utilizatori s-au amuzat pe marginea asemănării dintre Jay Kay, cunoscut pentru pasiunea sa pentru pălării dintre cele mai bizare şi protestatarul surprins de fotografi în clădirea Capitoliului, care se pare că este membru al mişcării conspirative QAnon, sub pseudonimul 'Yellowstone Wolf', scrie Agerpres.

Getty

Bărbatul din Capitoliu a fost identificat de presa americană drept Jake Angeli, un militant QAnon care a devenit un simbol datorită înfățișării sale controversate.

"Iubesc acest gen de pălărie, dar nu sunt genul să particip la astfel de întâlniri", a mai comentat Jay Kay pe Twitter.

Jamiroquai is releasing a new album and they are filming the music vid in Washington’s Capitol Hill pic.twitter.com/z0hkLVJ4A5 — Tracy (@TracyLaidlaw1) January 7, 2021

For a split second I hoped for the release of a new album from Jamiroquai https://t.co/JL7x9mApso — Federico Marini (@FedeBioinfo) January 7, 2021