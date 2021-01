FOTO&VIDEO. Cum arată Capitoliul după ce a fost luat cu asalt de susținătorii lui Trump

"FBI acceptă ponturi şi imagini din media digitale care prezintă acte de revoltă şi de violenţă în clădirea Capitoliului şi în zona din împrejurimi", a anunţat instituţia pe site-ul său.

Anchetatorii pot de asemenea profita de dovezile de primă mână constând în fotografii şi filmări postate chiar de autorii asaltului pe social media. Multe dintre feţele lor sunt lesne de recunoscut, întrucât cei mai mulţi au ignorat obligativitatea purtării măştii în contextul pandemiei de coronavirus.

În filmările postate de reţelele de socializare se poate vedea cum mulţimea merge pe holurile instituţiei şi pătrunde în cel puţin două săli şi în birouri ale congresmenilor, pe care le-au vandalizat.

Imagini din biroul unui senator american, postate pe Twitter de reporterul CNN Ali Zaslav, arată hârtii și dosare împrăștiate pe jos și lămpi sparte.

O altă imagine răspândită pe rețelele de socializare arată un mesaj violent scris pe o ușă din clădire: "Omorâți media".

Reporterul ABC News, Kevin Lewis, a postat o fotografie cu o fereastră spartă și un bilet lăsat în zona bucătoriei de persoanele care au luat cu asalt Capitoliul în care scria: „Vezi acest geam spart? Ai crezut că democrația înseamnă că tu faci regulile și cetățenii se supun. Ei bine, după cum puteți vedea, aflați pe calea cea grea.”

În mesaj mai este scris cu roșu: „Thomas Jefferson zâmbește la toată mizeria asta!” și „Poporul american nu mai tace!”

