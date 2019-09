I s-a interzis să mai predea după ce a întreținut relații sexuale cu o fostă elevă

Bărbatul ar fi atins-o pe tânără, după ce s-au întâlnit într-un club. El i-ar fi trimis mesaje vulgare și a insistat ca relația lor să rămână secretă, informează Daily Mail.

De asemenea, acesta ar fi întrebat-o pe fată și cu care dintre profesori i-ar plăcea cel mai mult să întrețină relații intime.

Fostul profesor ar fi spus conducerii școlii că a întâlnit-o pe fată din întâmplare și că a stat cu ea doar o oră, după care s-a dus acasă.

Science teacher is banned from profession for having sex with vulnerable ex-pupil https://t.co/7awmxZMeYK