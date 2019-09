Un bărbat a murit după ce a fost închis într-un șopron. Motivul pentru care l-au lăsat acolo

Bărbatul ar fi fost închis ca o măsură preventivă de a nu mai consuma alcool, în timp ce soția lui se afla la cumpărături, informează Mirror.

Potrivit soției sale, l-ar fi închis în șopron pentru că starea sa de sănătate ar fi fost pusă în pericol din cauza alcoolului. De asemenea, femeia i-ar fi lăsat apă și haine.

„Trebuia să merg la cumpărături. Nu am vrut să-l iau cu mine pentru că mă temeam că ar ieși din mașină și s-ar duce să-și cumpere băutură. Avea apă și haine acolo. L-am închis pentru a ne asigura că nu va bea. Am fost plecați în jur de o oră”, a declarat soția lui.

