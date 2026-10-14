Polonia este cea care plăteşte abonamentul Starlink al Kievului, vital pentru ghidarea atacurilor cu drone de rază lungă în sudul şi estul Ucrainei ocupate, atacuri care au provocat ravagii în logistica rusă, potrivit News.ro.

„Hei, Elon Musk, om mare, iar faci politică cu produsele tale?”, a scris Sikorski într-o postare pe X. „În calitate de clienţi europeni ai tăi, te urmărim”, a adăugat Radoslaw Sikorski.

Musk nu a răspuns imediat la această postare.

Ironia cu „om mare” face referire la o dispută publică pe reţelele sociale între Sikorski, Musk şi secretarul de stat american Marco Rubio, în 2025, când şeful Tesla şi al SpaceX i-a spus lui Sikorski: „Taci, om mic”.

Această confruntare a izbucnit când Musk a afirmat că întreaga linie de front a Ucrainei s-ar prăbuşi dacă ar opri Starlink.

Ulterior, el a declarat că indiferent cât de mult ar dezaproba politica Ucrainei, Starlink nu îşi va opri niciodată terminalele. „Nu am face niciodată aşa ceva şi nu am folosi acest lucru ca monedă de schimb”, a promis Musk.