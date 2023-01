Business Insider: Noul general rus responsabil de războiul din Ucraina obligă soldații ruși să se bărbierească mai des

Ministerul Regatului Unit al Apărării a postat, luni, pe Twitter că generalul Valery Gerasimov, căruia i s-a atribuit rolul la începutul acestei luni, „a încercat să restrângă uniformele nereglementate, călătoriile în vehicule civile, utilizarea telefoanelor mobile, și tunsori non-standard”, însă pe bărbierit și-a concentrat mai mult forța, conform Business Insider.

(6/7) The Russian force continues to endure operational deadlock and heavy casualties; Gerasimov’s prioritisation of largely minor regulations is likely to confirm the fears of his many sceptics in Russia.