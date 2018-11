Brexit: Negociatorul-șef UE neagă existența unui acord cu Marea Britanie

Potrivit unei postari de pe Twitter a oficialului european, responsabile pentru informatiile false ar fi "Articole eronate în presă despre Brexit şi serviciile financiare".

Foto: Negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier

"UE poate acorda sau retrage în mod autonom echivalenţa unor servicii financiare. La fel ca în cazul altor ţări, UE este pregătită să iniţieze şi cu Marea Britanie un dialog strâns privind reglementările, respectând deplin autonomia celor două părţi", a precizat Michel Barnier în postare.

Misleading press articles today on #Brexit & financial services. Reminder: EU may grant and withdraw equivalence in some financial services autonomously. As with other 3rd countries, EU ready to have close regulatory dialogue with UK in full respect for autonomy of both parties.