Theresa May ar urma să declare luni că acordul privind Brexitul este aproape gata

Prim-ministrul britanic, Theresa May, va declara în faţa Camerei Comunelor că acordul privind Brexitul este gata în proporţie de 95% şi că protocoalele acordului au fost stabilite, relatează News.ro.

Potrivit News.ro, printre "reușitele" pe care Theresa May le-ar putea enumera se numără rezolvarea problemei viitorului statut al Gibraltarului, dezvoltarea unui protocol privind baza militară britanică din Cipru şi formarea unui acord pentru rezolvarea viitoarelor dispute cu UE.

În fapt însă, negocierile dintre Bruxelles şi Londra privind condiţiile Brexitului stagnează din cauza viitorului frontierei dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

Londra, ca şi Bruxellul, dorește să evite restabilirea unei frontierei fizice, însă punctele lor de vedere sunt divergente în ceea ce priveşte modalitatea de a ajunge la aceasta. Cele două părţi nereușind să ajungă la un acord în cursul summitului european care a avut loc la 17 şi 18 octombrie la Bruxelles.

"Aşa cum am expus săptămâna trecută, nu putem accepta prima propunere de 'backstop' a UE", ar urma să afirme Theresa May in fața Camerei Comunelor, potrivit unor fragmente din intervenţia sa comunicată de serviciile sale, citate de Agerpres.

Soluţia de "backstop" (sau 'plasă de siguranţă') ar menţine Irlanda de Nord în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană şi s-ar aplica dacă nu se va reuşi găsirea unui plan mai bun de Brexit. Soluția a fost, de la bun început, dezagreată de partea britanică.

"Ar duce la crearea unei frontiere vamale în Marea Irlandei şi ar distruge integritatea Regatului Unit", potrivit premierului britanic.

"Cred că niciun prim-ministru britanic nu ar accepta asta niciodată", ar urma să spună Theresa May, adăugand că: "Eu, cu siguranţă nu".

Potrivit informațiilor scurse, prim-ministrul britanic ar urmă să mai susțina că acordul de retragere a Regatului Unit este finalizat în proporție de "95%".

"Avem un acord amplu asupra structurii şi domeniului de aplicare a viitoarei relaţii, cu importante progrese realizate în domenii cum sunt securitatea, transporturile şi serviciile", urmează să declare prim-ministrul britanic.

Nu în ultimul rând, deputaţii majorităţii conservatoare s-ar pregăti să conteste conducerea premierului britanic săptămâna aceasta, nemulţumiţi de strategia ei de negociere asupra Brexit-ului.

