Borsete cu însemne naziste, vândute într-un hypermarket. "Din pură neglijenţă"

Grupul francez Auchan a recunoscut marţi pentru AFP că a comercializat în Polonia borsete pe care erau imprimate svastici naziste, ce au fost puse în vânzare "din pură neglijenţă", a afirmat purtătoarea sa de cuvânt Dorota Patejko.

"Am avut într-adevăr în oferta noastră de produse din 2018 aceste borsete provenind de la un fabricant polonez, însă lanţul nostru nu cunoştea acel detaliu. A fost o omisiune din partea noastră, o situaţie pe care o regretăm", a precizat Dorota Patejko.

An Auchan supermarket in Kraków was discovered selling bags with a Nazi swastika on them, which is illegal in Poland. The French firm says that the Polish supplier printed the symbol on around a tenth of the bags, which have now been withdrawn from sale https://t.co/f46L9ieHk0 pic.twitter.com/DfQtGj8ncv