Boris Johnson şi Volodimir Zelenski s-au plimbat prin centrul capitalei Ucrainei

”Aşa arată democraţia. Aşa arată curajul”, au transmis oficialii de la Kiev.

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat, sâmbătă seară, imagini de la vizita premierului Boris Johnson la Kiev.

”S-au plimbat prin centrul Kievului şi au vorbit cu oamenii obişnuiţi. Aşa arată democraţia. Aşa arată curajul. Aşa arată prietenia adevărată între popoare şi între naţiuni”, este mesajul transmis de minister, pe contul de Twitter.

În clipul de peste 2 minute, cei doi oficiali se plimbă prin capitala Ucrainei, iar la un moment dat Boris Johnson dă mână cu un bărbat care-i mulţumeşte pentru ajutor, spune că este foare bucuros să-l întâlnească şi se declară un iubitor al Marii Britanii.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2