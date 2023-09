Biden, discurs incoerent în Vietnam. Purtătoare de cuvânt a Casei Albe a intervenit de urgență: "Aici se încheie conferinţa"

Plecat de cinci zile de la Washington, Joe Biden a călătorit în Asia pentru summitul G20 de la New Delhi, apoi s-a dus la Hanoi, notează News.ro.

În timp ce se afla acolo, a ţinut o conferinţă de presă oarecum dezarticulată, determinând-o pe purtătoarea de cuvânt a Casei Albe să îl întrerupă pe preşedintele SUA în mijlocul discursului.

Joe Biden a început prin a lăsa să se înţeleagă că este obosit după "o călătorie în jurul lumii în cinci zile".

"Este seară, nu-i aşa?", a glumit el când s-a aşezat la microfon, după ce a încercat o introducere cu "Bună dimineaţa, Vietnam!".

Preşedintele american, în vârstă de 80 de ani, a continuat cu un discurs.El le-a explicat jurnaliştilor prezenţi ce subiecte au fost discutate cu diverşi reprezentanţi cu care s-a întâlnit în timpul şederii sale. A descris apoi Vietnamul ca fiind o ţară din "lumea a treia", înainte de se a corecta spunând că este din "Sudul global", expresie care desemnează ţările emergente.

Apoi s-a pierdut în şirul gândurile sale, iar discursul său, destul de poticnit, a fost foarte repede întrerupt de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, care a strigat "Mulţumesc, aici se încheie această conferinţă de presă", în timp ce liderul american încă vorbea.

