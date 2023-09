Moment incredibil la summitul G20. Joe Biden i-a strâns mâna lui Stalin | FOTO

Dictatorul sovietic a murit de mult, însă printre invitaţii la cina de gală de la G20 din New Delhi s-au numărat şi M.K. Stalin, ministrul şef al statului indian Tamil Nadu, precum şi preşedintele american Joe Biden.

M.K. Stalin s-a născut în 1953, cu câteva zile înainte de moartea lui Iosif Stalin, iar tatăl său a ales să-l numească după liderul sovietic.

Oficialul indian a postat duminică pe reţeaua X (fostă Twitter) o fotografie cu el zâmbind în timp ce îi strângea mâna preşedintelui Biden, alături de care se afla premierul indian Narendra Modi, cu ocazia cinei de sâmbătă.

Cu toate acestea, el nu a făcut nicio referire la istorie, menţionând pur şi simplu că a participat la cina G20.

Attended the #G20Dinner at Kaveri Table hosted by Hon'ble President of India @rashtrapatibhvn. @POTUS @narendramodi pic.twitter.com/AbT5PenVru