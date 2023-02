BBC: Rușii torturează prizonieri ucraineni și fură până și găleți. Un lunetist a fost amenințat că va fi violat cu mopul

Acuzații de interogatorii brutale, în care bărbați ucraineni au fost împușcați și amenințați cu violul, au fost făcute de un fost ofițer rus, martor la aceste atrocități.

Konstantin Yefremov, pe care Rusia îl vede acum ca un trădător și dezertor, a povestit într-un interviu exclusiv pentru BBC că „interogatoriile, tortura au continuat aproximativ o săptămână”, într-un loc din sudul Ucrainei, el a spus. ”În fiecare zi, noaptea, uneori de două ori pe zi”.

Yefremov a încercat de nenumărate ori să demisioneze din armată - dar a ajuns să fie demis pentru că a refuzat să se întoarcă în Ucraina. Acum a fugit din Rusia.

Folosind fotografii și documente militare furnizate de Konstantin Yefremov, BBC a confirmat că acesta a fost în Ucraina la începutul războiului - în regiunea Zaporojie, inclusiv în orașul Melitopol.

”Fața lui Konstantin Yefremov pâlpâie pe ecranul computerului meu și începem să vorbim. Este un om cu o poveste de spus. Până de curând a fost ofițer al armatei ruse”, povestește reporterul BBC.

Detașat în Ucraina anul trecut, fostul locotenent a fost de acord să povestească despre crimele la care spune că a fost martor acolo - inclusiv tortura și maltratarea prizonierilor ucraineni.

El a vorbit despre tovarășii săi care jefuiesc zonele ocupate din Ucraina și descrie sesiuni brutale de interogatorii, conduse de un colonel rus, în care bărbați ucraineni au fost împușcați și amenințați cu violul.

Locotenentul Yefremov spune că a ajuns pe 10 februarie 2022 în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia în urmă cu nouă ani. Era șeful unei unități de deminare a Diviziei 42, care avea de obicei sediul în Cecenia, în Caucazul de Nord al Rusiei. El și oamenii săi au fost trimiși să participe la „exerciții militare”, spune el.

”Pe atunci nimeni nu credea că va fi război. Toată lumea credea că acesta era doar un exercițiu. Sunt sigur că nici ofițerii superiori nu știau”, spune Yefremov.

„Mi-a promis că mă bagă 10 ani la închisoare pentru dezertare”

Locotenentul își amintește că a văzut trupe rusești punând semne de identificare pe uniforme și pictând litera „Z” pe echipamente și vehicule militare. În câteva zile, „Z” devenise simbolul a ceea ce Kremlinul numea „operația sa militară specială”.

Yefremov susține că nu a vrut să aibă nimic de-a face cu asta. „Am decis să renunț. M-am dus la comandantul meu și i-am explicat poziția mea. M-a dus la un ofițer superior care m-a numit trădător și laș”.

„Mi-am lăsat arma, am urcat într-un taxi și am plecat. Am vrut să mă întorc la baza mea din Cecenia și să-mi dau demisia oficial. Apoi tovarășii mei mi-au telefonat să îmi transmit un avertisment”.

„Un colonel a promis că mă bagă în închisoare până la 10 ani pentru dezertare și a alertat poliția”.

Locotenentul Yefremov spune că a sunat un avocat militar, care l-a sfătuit să se întoarcă.

„Îmi dau seama că ar fi trebuit să ignor asta și să merg mai departe”, spune el. „Dar mi-era frică să nu fiu băgat în închisoare”.

S-a întors să se alăture oamenilor săi.

”Konstantin Yefremov insistă că este antirăzboi. El mă asigură că nu a participat la anexarea Crimeei de către Rusia și nici nu a luptat în estul Ucrainei când războiul a izbucnit pentru prima dată în Donbas în urmă cu nouă ani”, scrie reporterul BBC.

În 2014, Rusia nu a fost acuzată doar că a orchestrat o revoltă separatistă acolo, ci și că și-a trimis propriile trupe. Konstantin spune, de asemenea, că nu a luat parte la operațiunea militară a Rusiei în Siria.

„În ultimii trei ani am fost implicat în deminarea din Cecenia, un loc care a trecut prin două războaie. Cred că munca pe care am făcut-o acolo a fost de folos oamenilor”.

Furau găleți și topoare până nu mai încăpeau să steau ei în camioane

Yefremov a fost pus la conducerea temporară a unui pluton de pușcași. Pe 27 februarie, la trei zile după invazia rusă, el spune că el și oamenii săi au primit ordin să se deplaseze la nord din Crimeea ocupată. S-au îndreptat spre orașul Melitopol.

Următoarele 10 zile au fost petrecute pe un aerodrom care fusese deja capturat de trupele ruse. El descrie jafurile la care a fost martor.

"Soldații și ofițerii au apucat tot ce au putut. Au urcat prin avioane și au trecut prin toate clădirile. Un soldat a luat o mașină de tuns iarba. A spus mândru: „Voi lua asta acasă și voi tăia iarba lângă barăcile noastre".

„Găleți, topoare, biciclete, au pus totul în camioane. Atât de multe lucruri au luat, încât au fost nevoiți să se ghemuiască pentru a încăpea în vehicule”.

Locotenentul Yefremov a trimis fotografii pe care spune că le-a făcut la baza aeriană Melitopol. Acestea arată avioane de transport și o clădire în flăcări.

Fotografiile se numără printre o serie de imagini și documente pe care le-a distribuit - și pe care BBC le-a verificat - pentru a confirma identitatea, rangul și mișcările sale în Ucraina, în primăvara lui 2022.

Instrumentele de cartografiere online au confirmat imaginile bazei aeriene Melitopol.

Timp de o lună și jumătate, el și opt soldați sub comanda sa au păzit acolo o unitate de artilerie rusă.

„Tot timpul am dormit afară”, își amintește el. "Ne era atât de foame încât am început să vânăm iepuri și fazani. O dată am dat peste un conac. Era un luptător rus înăuntru. Suntem cu Brigada 100 și locuim aici acum", a spus soldatul.

"Era atât de multă mâncare. Frigiderele erau pline. Era suficientă mâncare pentru a supraviețui unui război nuclear. Dar soldații care locuiau acolo prindeau crapii japonezi din iazul de afară și îi mâncau".

”Cineva să-mi aducă un mop. O să te transform într-o fată”

Grupul lui Konstantin Yefremov s-a mutat pentru a păzi ceea ce el descrie drept un „sediu logistic” în aprilie - în orașul Bilmak, la nord-est de Melitopol. Acolo, el spune că a fost martor la interogatorii și maltratarea prizonierilor ucraineni.

Își amintește de o zi în care au fost aduși trei prizonieri.

„Unul dintre ei a recunoscut că este lunetist. Auzind asta, colonelul rus și-a pierdut mințile. L-a lovit, i-a dat pantalonii ucraineanului în jos și l-a întrebat dacă este căsătorit.

„Da”, a răspuns prizonierul. „Atunci cineva să-mi aducă un mop”, a spus colonelul. „O să te transformăm într-o fată și o să-i trimitem soției tale videoclipul”.

Altă dată, spune Yefremov, colonelul i-a cerut prizonierului să numească toți naționaliștii ucraineni din unitatea sa.

"Ucraineanul nu a înțeles întrebarea. El a răspuns că soldații erau infanterie navală a forțelor armate ucrainene. Pentru acest răspuns i-au spart câțiva dinți".

Kremlinul vrea ca rușii să creadă că, în Ucraina, Rusia se luptă cu fasciștii, neonaziștii și ultranaționaliștii. Această narațiune falsă servește la dezumanizarea ucrainenilor în ochii publicului și armatei ruse.

Yefremov spune că prizonierul ucrainean avea o legătură la ochi.

„Colonelul i-a pus un pistol pe frunte prizonierului și i-a spus: „O să număr până la trei și apoi să te împușc în cap”.

"A numărat și apoi a tras chiar în lateralul capului, din ambele părți. Colonelul a început să strige la el. I-am spus: "Tovarășe colonel! Nu te aude, l-ai asurzit!".

Yefremov descrie modul în care colonelul a dat ordine ca ucrainenii să nu li se dea mâncare normală - doar apă și biscuiți. Dar spune: „Am încercat să le dăm ceai fierbinte și țigări”.

Pentru ca prizonierii să nu doarmă pe pământ gol, Konstantin Yefremov își amintește și cum oamenii săi le aruncau fân „noaptea, ca să nu ne vadă nimeni”.

În timpul unui alt interogatoriu, Yefremov spune că acel colonelul a împușcat un prizonier în braț - și în piciorul drept sub genunchi. Konstantin spune că oamenii lui l-au bandajat pe prizonier și s-au dus la comandanții ruși - „nu la colonel, era nebun” - și a spus că prizonierul trebuie să meargă la spital, altfel ar muri din cauza pierderii de sânge.

„L-am îmbrăcat într-o uniformă rusească și l-am dus la spital. I-am spus: „Nu spune că ești prizonier de război ucrainean, pentru că ori medicii vor refuza să te trateze, ori soldații ruși răniți vor auzi și te împușcă și nu-i vom putea opri”.

ONU a documentat cazuri de tortură în ambele tabere

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a documentat cazuri de maltratare a prizonierilor în războiul din Ucraina. Biroul a intervievat mai mult de 400 de prizonieri - atât ucraineni, cât și ruși.

„Din păcate, am constatat că sunt torturi ale prizonierilor de război de ambele părți”, spune Matilda Bogner, șefa echipei de monitorizare a ONU din Ucraina.

„Comparând încălcările legii, tortura sau relele tratamente aduse prizonierilor de război ucraineni au tendința de a avea loc aproape în fiecare etapă de detenție. Și, în cea mai mare parte, condițiile de internare sunt mai rele în multe zone din Rusia sau din Ucraina ocupată".

Cele mai grave forme de tortură sau rele tratamente pentru prizonierii de război ucraineni apar de obicei în timpul interogatoriului, spune Matilda Bogner. Ei pot fi supuși la electrocutare și la o gamă întreagă de metode de tortură - spune ea - inclusiv agățarea oamenilor și bătaia lor.

„Când ajung în locurile de detenție, sunt adesea așa-numitele bătăi de primire. De asemenea, se confruntă adesea cu hrană și apă inadecvată”, adaugă ea.

De asemenea, și prizonierii de război ruși au raportat bătăi și electrocutări suferite.

„Orice formă de tortură sau rele tratamente este interzisă de dreptul internațional”, spune Bogner. „Este inacceptabil ca oricare dintre părți să facă asta”.

BBC nu a putut confirma în mod independent acuzațiile specifice de tortură ale lui Konstantin Yefremov, dar acestea sunt în concordanță cu alte afirmații de abuz asupra prizonierilor ucraineni.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Yefremov avea să se întoarcă în cele din urmă la unitatea sa de deminare, dar nu pentru mult timp.

„Șapte dintre noi luasem decizia de a părăsi armata”, spune el.

La sfârșitul lunii mai, înapoi în Cecenia, și-a scris scrisoarea de demisie. Unii ofițeri superiori nu erau fericiți.

"Au început să mă amenințe. Ofițerii care nu petrecuseră nicio zi în Ucraina îmi spuneau că sunt un laș și un trădător. Nu mi-au permis să-mi dau demisia. Am fost demis".

”M-am bucurat că nu va trebui să ucid sau să fiu ucis”

Yefremov arată scrisori de la armată.

În primul document, el este acuzat că „s-a eschivat de la îndatoririle sale” și că nu a respectat un ordin de întoarcere în Ucraina. Este descrisă ca „o încălcare gravă a disciplinei”.

A doua scrisoare se referă la „concedierea anticipată din serviciul militar, pentru încălcarea contractului” a lui Yefremov.

„După 10 ani de serviciu am fost denunțat ca un trădător, un dezertor, doar pentru că nu am vrut să ucid oameni”, spune el. „Dar m-am bucurat că acum eram o persoană liberă, că nu va trebui să ucid sau să fiu ucis”.

Konstantin Yefremov plecase din armată. Dar nu și în afara pericolului de a fi trimis înapoi în război.

În septembrie 2022, președintele Putin a declarat ceea ce el a numit „mobilizare parțială”. Sute de mii de cetățeni ruși vor fi recrutați în armată și trimiși în Ucraina.

Konstantin Yefremov spune că știa - pentru că a servit deja în armată în Ucraina - că nu va rămâne singur. A venit cu un plan de evadare.

„În casa în care locuiam, am făcut o trapă în tavanul mansardei... în cazul în care polițiștii și ofițerii de înrolare intrau prin efracție pentru a preda documentele de apel”.

„Ofițerii de înrolare mergeau la mine acasă și mă așteptau în mașinile lor. Așa că, am închiriat un apartament și m-am ascuns acolo”.

„M-am ascuns și de vecini, pentru că am auzit de cazuri în care vecinii au spus poliției despre tineri care au fost recrutați și care se ascundeau. Am găsit această situație umilitoare și inacceptabilă”.

”Eu nu mă pot ierta, așa că nu mă aștept ca ei să ma poată ierta”

Yefremov a contactat grupul rus pentru drepturile omului Gulagu.net, care l-a ajutat să părăsească Rusia.

Ce părere are Yefremov despre acei ruși – și sunt mulți – care își exprimă sprijinul pentru decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina?

„Nu știu ce se întâmplă în capul lor”, spune el. „Cum ar putea ei să se lase păcăliți? Când merg la piață, știu că ar putea fi luați de pe stradă. Nu au încredere în soțiile lor, în soții lor”.

"Dar omul care i-a înșelat de 20 de ani nu trebuie decât să ceară și acești oameni sunt gata să meargă, să omoare și să moară. Nu pot înțelege".

În timp ce încheia discuția cu BBC, locotenentul rus Konstantin Yefremov le cere iertare oamenilor din Ucraina.

„Îmi cer scuze întregii națiuni ucrainene pentru că am venit acasă la voi ca oaspete nepoftit, cu o armă în mână.

”Slavă Domnului că nu am rănit pe nimeni. Nu am ucis pe nimeni. Slavă Domnului că nu am fost ucis”.

"Nici nu am dreptul moral de a cere iertare de la ucraineni. Eu nu mă pot ierta, așa că nu mă pot aștepta ca ei să mă ierte".

