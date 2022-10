Serviciul ucrainean de Securitate anunţă noi dovezi de tortură găsite în fostele regiuni ocupate de ruşi

SBU a anunţat că ofiţerii săi au descoperit un loc de detenţie ilegală în Sviatohirsk, în regiunea Doneţk, care includea o cameră de tortură într-un fost centru de recreere.

”Detectivii şi anchetatorii SBU au găsit obiecte care indică în mod direct semne de tortură”, se arată în comunicatul SBU.

Procuratura generală a precizat că inspectorii săi au vizitat atât Sviatohirsk, cât şi Lîman, oraş care a fost eliberat luna trecută.

La Sviatohirsk, ”oamenii legii au deshumat cadavrele a 34 de persoane, unele dintre ele având semne de moarte violentă. De asemenea, trupurile arse a doi cetăţeni au fost găsite într-o maşină, identităţile acestora fiind în prezent în curs de stabilire”, a precizat procuratura generală.

În Lîman, ”aproximativ 110 tranşee au fost găsite în cimitirul Nova Masliakivka, inclusiv mormintele unor copii. În total, 44 de cadavre au fost deja exhumate în timpul inspecţiei”, potrivit SBU.

Near Sviatohirsk Lavra, a torture chamber was found where the invaders tortured the local residents. pic.twitter.com/CEQHMuctDT