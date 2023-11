Bătălia din jurul celui mai mare spital din Gaza. „Ridicați mâinile și ieșiți”, somează soldaţii israelieni pe holuri

Soldaţi israelieni somează prin difuzoare, în limba arabă cu un puternic accent: „Toţi bărbaţii de 16 ani şi peste ridicaţi mâinile în aer şi ieşiţi din clădire în curtea interioară ca să vă predaţi!”.

Imediat, sute de tineri ies din diferite secţii ale imensului complex situat în vestul oraşului Gaza, unde concentrează de acum luptele între tancurile israeliene şi combatanţii Hamas, sprijiniţi de aliaţii lor din Jihadul Islamic.

Cele două organizaţii sunt considerate „teroriste” de Israel, Statele Unite şi Uniunea Europeană, aminteşte AFP.

Miercuri dimineaţa, coloane de palestinieni, cu mâinile în sus, se îndreptau spre curtea spitalului, venind din secţia de mari arşi, din maternitate - vizată recent de tiruri de artilerie -, din departamentul de chirurgie sau din secţia de dializă, relatează acelaşi jurnalist.

O mie de persoane, ţinând mâinile în aer, se află acum pe marea esplanadă a complexului spitalicesc. Unii dintre ei au fost dezbrăcaţi de soldaţi israelieni.

În interior, pe holurile diferitelor secţii ale Al-Shifa (a cărui construcţie datează din 1946 şi unde operează echipe ale Medicilor fără frontiere), soldaţi trag focuri de armă în aer în timp ce trec dintr-o încăpere în alta, în căutare de luptători Hamas.

Femei, copii în lacrimi sunt percheziţionaţi. Alţii trebuie să treacă pe sub o bornă echipată cu o cameră de recunoaştere, la fel cu cele care au fost instalate de-a lungul culoarelor de evacuare spre sudul Fâşiei Gaza, conform jurnalistului menţionat.

Tancuri israeliene se află de acum în interiorul complexului, postate în faţa diferitelor servicii, inclusiv a celui de urgenţe.

Here’s a recorded conversation between a doctor working inside al-Shifa Hospital and Israeli forces just before Gaza’s largest medical complex was raided. pic.twitter.com/O0Il2VjQaX