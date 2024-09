Bărbatul care ar fi încercat să-l asasineze pe Trump, interviu în presa din România. Cu ce se ocupa Ryan Wesley Routh

Suspectul, înarmat cu o pușcă de asalt, se ascundea în tufișuri, pe marginea terenului. Agenții Secret Sevice au observat țeava puștii și au tras asupra lui. Bărbatul a fugit cu mașina, dar a fost prins.

Tim Clemente, expert în combaterea terorismului: "Cred că nu va fi ultima oară când vedem nebuni încercând să facă asta".

La aproape după două luni după ce a fost rănit ușor la ureche, la un miting de campanie lângă Pittsburgh, autoritățile investighează o posibilă tentativă de asasinare împotriva fostului președinte și actual candidat republican pentru Casa Albă, Donald Trump.

Suspectul, identificat drept Ryan Wesley Routh, în vârstă de 58 de ani, se ascundea în tufișuri, în timp ce Donald Trump juca golf pe terenul clubului său din West Palm Beach, Florida.

Un agent secret service a văzut că individul - aflat la o departare de 300, până la 500 de metri, de Trump - are o pușcă.

Șeriful Ric Bradshaw, comitatul Palm Beach: "Ce a făcut agentul a fost să anticipeze către ce gaură (a terenului de golf) urma să se îndrepte președintele, să observe țeava puștii ieșind prin gard și imediat să-l confrunte pe individ, moment în care acesta a rupt-o la fugă".

Suspectul a fugit cu mașina, dar a fost oprit și arestat mai târziu, la vreo 60 de kilometri distanță, pe o autostradă.

Șeriful Ric Bradshaw, comitatul Palm Beach: "Am avut un număr de înmatriculare, am avut o descriere a vehiculului și am obținut o zonă de căutare a suspectului".

O pușcă în stil AK-47, cu lunetă, și două rucsacuri au fost găsite, ulterior, în apropierea locului unde se ascunsese suspectul.

Șeriful Ric Bradshaw, comitatul Palm Beach: "De asemenea, a fost găsită o cameră video GoPro pe un gard de acolo, cu care intenționa să filmeze ce se întâmplă".

Juliette Kayyem, analist de securitate națională la CNN: "Este o tentativă de asasinat cu tămbălău, voia să facă spectacol".

Trump nu a fost rănit și a scris pe rețelele sociale că este "în siguranță și bine". Și a proclamat în stilul caracteristic: "Nimic nu poate să mă încetinească".

Jurnaliștilor nu le-a fost greu sa afle detalii despre suspect: "Acesta este Ryan Wesley Routh. Are 58 de ani. În imaginile postate pe rețelele sociale se vede un steag ucrainean în fundal, apare alături de soldați, pentru că a fost la Kiev, în Ucraina, a fost chiar pe front, în 2022. A mobilizat o strângere de fonduri, pentru efortul de război, încurajând 'lupta pentru democrație', după cum pleda el pe rețelele sociale".

În 2022 a acordat, din Ucraina, un interviu și pentru presa română, publicației Newsweek. Era prezentat ca un recrutor pentru legiunea străină din Ucraina.

Ryan Wesley Routh: "În acest conflict albul și negrul sunt distincte. Este în mod clar lupta dintre bine și rău".

Luni, atât vecinii, cât și fiii suspectului s-au declarat surprinși.

Christopher Tam, vecinul lui Ryan Routh: "În toate interacțiunile avute cu el, a fost foarte binevoitor, un om bun. Pentru noi, știrea e foarte șocantă, fără îndoială".

Totuși, individul n-a făcut un secret din interesul lui pentru arme. Pe 21 aprilie 2024, Routh i-a adresat pe X un mesaj lui Elon Musk, în care îi cerea un pret pentru o rachetă SpaceX. A explicat că voia s-o armeze cu un focos ca să-l elimine pe Vladimir Putin.

Atât președintele Biden, cât și candidații democrați pentru Casa Albă, Kamala Harris și Tim Walz, au transmis că sunt bucuroși că Trump este în siguranță si au denunțat orice act de violență.

