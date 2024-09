Cine este bărbatul care ar fi încercat să-l asasineze pe Donald Trump. ”Trebuie să ardem Kremlinul din temelii”

Bărbat în vârstă de 58 de ani arestat duminică în legătură cu o aparentă tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump în Florida este Ryan Wesley Routh, un constructor de locuințe ieftine din Hawaii, care intra des pe rețelele de socializare pentru a interveni asupra politicii și a evenimentelor actuale, criticându-l uneori pe Trump, scrie CNN.

Ryan Wesley Routh, anchetat acum pentru că ar fi încercat să asasineze pe Trump în timp ce acesta juca o partidă de golf la clubul său, comenta la a postare pe X despre tentativa de asasinat asupra fostului președinte din iulie, de la mitingul din Pennsylvania.

New York Post

Routh i-a etichetat pe Joe Biden și pe vicepreședintele Kamala Harris în postări separate, încurajându-i să-i viziteze pe cei răniți la miting.

„Tu și Biden ar trebui să vizitați persoanele rănite din spital de la mitingul lui Trump și să participați la înmormântarea pompierului ucis. Trump nu va face niciodată nimic pentru ei”, a scris el într-o postare adresată lui Harris.

Spune că ar fi votat cu Trump în 2016, dar a votat apoi cu democrații lui Biden

Într-o postare din aprilie pe X, etichetând contul prezidențial al președintelui Biden, Routh a scris despre campania lui Biden că ar trebui să fie „numită ceva de genul KADAF – Keep America Democratic and Free (Păstrați America democratică și liberă). Trump ar trebui să fie MASA - make Americans slaves again master (face americanii din nou stăpâni de sclavi). Se votează democrația și nu putem pierde”.

În iunie 2020, Ryan Wesley Routh părea să spună că a votat pentru Trump în 2016, dar că de atunci și-a retras sprijinul pentru fostul președinte: „În timp ce ați fost alegerea mea în 2106, eu și lumea speram că președintele Trump va fi diferit și mai bun decât contracandidatul său, dar toți am fost foarte dezamăgiți și se pare că devii și mai rău”, a scris el. „Mă voi bucura când vei pleca”.

Routh are, de asemenea, legături în Carolina de Nord, unde înregistrările publice arată că s-a înregistrat ca alegător „neafiliat” vreunui partid în 2012. El a votat pentru democrații din acel stat în martie a acestui an, potrivit Comitetului electoral al statului Carolina de Nord.

Routh a contribuit cu peste 100 de dolari la ActBlue, care procesează donații pentru democrați, arată înregistrările federale privind finanțarea campaniei.

Racola soldați afgani pentru războiul din Ucraina. ”Sunt dispus să lupt și să mor”

Ryan Wesley Routh și-a exprimat sprijinul ferm pentru Ucraina – în zeci de postări pe X în 2022, spunând că este dispus să moară în luptă și că „trebuie să ardem Kremlinul din temelii”.

”Sunt dispus să zbor la Cracovia și să merg la frontiera Ucrainei pentru a fi un voluntar, să lupt și să mor. Pot fi exemplul să trebuie să câștigăm”, spunea Routh într-o postare de pe X, în martie 2022.

Routh și-a folosit apoi contul personal de Facebook anul trecut pentru a încuraja străinii să lupte în război. El a încercat să înroleze conscriși afgani într-o serie de posturi, începând din octombrie 2023, prezentându-se ca un agent de legătură pentru guvernul ucrainean.

„Soldații afgani – Ucraina este oarecum interesată de 3.000 de soldați, așa că am nevoie de fiecare soldat care are un pașaport să-mi trimită o copie a pașaportului lor pentru a o trimite în Ucraina”, a scris el într-un astfel de post, care a fost publicat în engleză și pașto.

Pagina LinkedIn a lui Routh spune că el a înființat o companie în 2018 numită Camp Box Honolulu, care construiește unități de depozitare și case mici. O știre din Honolulu Star-Advertiser arată că a donat o casă pentru persoanele fără adăpost.

„Munca nu a fost niciodată despre bani, mai degrabă de a construi case pentru ca oamenii să prospere și să aibă succes”, a scris Routh pe pagina sa de LinkedIn. „Fiind o minte mecanică, îmi plac ideile și invențiile și proiectele creative cu accent artistic”.

Site-ul web al companiei sale spune că folosește tehnici și materiale de construcție standard, rapide și eficiente pentru a „produce soluții la propriile noastre probleme chiar aici, pe insulă”.

Numeroase probleme cu legea, încă din anii 90

Un bărbat din Hawaii care i-a dat lui Routh o recenzie proastă pe Facebook a declarat pentru CNN că este nemulțumit de răspunsul lui Routh la critici.

Saili Levi a spus că i-a plătit lui Routh 3.800 de dolari în avans pentru a construi o remorcă pentru afacerea sa, dar când Levi a venit la magazinul lui Routh a văzut că aceasta era realizată defectuos. Levi a spus că atunci când i-a cerut lui Routh să-și îmbunătățească munca, Routh l-a înjurat.

„A început să spună ”știi, crezi că pentru că ai bani ești mai bun decât mine?”, a spus Levi, adăugând că Routh a menționat și că a plecat în Ucraina pentru a lupta împotriva Rusiei. „M-am cam hotărât că poate ar trebui să renunț la asta de dragul familiei mele”.

Arhivele publice din Carolina de Nord, care datează de câteva decenii, arată, de asemenea, că a avut probleme cu legea.

În 2002, Routh a fost arestat după ce a fost oprit de poliție și ar fi pus mâna pe o armă de foc înainte de a se baricada într-un local, potrivit unui articol de la Greensboro News & Record în acel an, care cita poliția.

Înregistrările publice dezvăluie mai multe cauze judecătorești care îl implică pe Ryan Wesley Routh încă din anii 1990.

Autoritățile de stat și federale l-au acuzat în mod repetat că nu și-a plătit impozitele la timp. De exemplu, el s-a confruntat cu un debit fiscal federal în 2008 de aproximativ 32.000 de dolari, potrivit înregistrărilor instanței. În 1998, statul a susținut că a comis o infracțiune legată de un „cec fără valoare”, deși acel caz a fost respins.

Separat, judecătorii i-au ordonat să plătească zeci de mii de dolari reclamanților în diferite procese civile.

Fiul lui Routh: ”Este un tată iubitor și grijuliu”

Fiul cel mare al lui Routh, Oran, a declarat pentru CNN printr-un mesaj că Routh era „un tată iubitor și grijuliu și un om cinstit și muncitor”.

„Nu știu ce s-a întâmplat în Florida și sper că lucrurile au fost doar disproporționate, pentru că din puținul pe care l-am auzit nu sună ca omul pe care îl cunosc să facă ceva nebunesc, mult mai puțin violente”, a spus fiul lui.

Poliţia federală americană a spus într-un comunicat că anchetează asupra a "ceea ce pare a fi o tentativă de asasinat împotriva fostului preşedinte Trump".

Secret Service, poliţia de elită însărcinată cu protecţia preşedinţilor, foştilor preşedinţi şi personalităţilor politice importante, a anunţat, de asemenea, o anchetă asupra acestor focuri de armă care au avut loc "cu puţin timp înainte de orele 14.00 (18.00 GMT)".

Mai mulţi agenţi ai săi "au deschis focul asupra unui bărbat înarmat" care se afla în apropierea terenului de golf al lui Donald Trump şi a fost găsită o puşcă AK-47 cu lunetă, împreună cu două rucsacuri şi echipamente de înregistrare video, au precizat autorităţile într-o conferinţă de presă.

