Tânăr, găsit de poliție la 20 de ani de la dispariția sa. Momentul reîntâlnirii cu familia

Ani întregi, părinții l-au căutat pe cel mic, împreună cu investigatorii, dar fără să-l găsească, potrivit Daily Mail.

,,Am ținut poze cu copilul meu timp de 20 de ani, întrebând oamenii din toate locurile în care am fost dacă l-au văzut”, a declarat femeia.

După multe căutări, în 2018, poliția a reușit să-i prindă pe chiriaș și pe complicii lui, dar nu l-a localizat pe băiat.

Boy who was kidnapped by child traffickers 20 years ago is found using facial recognition technology and finally reunited with his mother https://t.co/S8t9eZY7bx