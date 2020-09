Băiat de 12 ani, mușcat de un rechin. Puștiul a povestit cum s-a întâmplat

Incidentul s-a petrecut în largul unei plaje din statul american Carolina de Sud. Liam, un băiat de 12 ani, făcea surf alături de un prieten când a fost muşcat de picior.

Liam Modzelewski, atacat de rechin: „Nu am auzit nimic, nu am simţit nimic până când, dintr-o dată, treceam peste un val când am simţit muşcătura şi că sunt tras în jos. Am ieşit pe mal şi m-am îndreptat strigând ca din gură de şarpe către cineva, să sune la 112 pentru că am fost muşcat de un rechin”.

Gavin, amic: „Imediat ce şi-a tras piciorul afară, am zis gata, frate, trebuie să ieşim, trebuie să ieşim din apă.”

Cei doi copii au plecat imediat să caute ajutor.

Pe plajă, un tânăr surfer şi soţia lui, asistentă medicală, i-au oferit primul ajutor lui Liam. Lângă ei a fost şi mama puştiului.

Tenna Modzelewski, mama lui Liam: „L-am întins pe jos, i-am înfăşurat piciorul într-un prosop, am sunat la 112 şi am stat acolo lângă Liam care era alb ca varul, ţipa şi i-a făcut pe toţi să se adune în jurul nostru. Nu a avut oasele, tendoanele sau ligamentele afectate... a fost foarte norocos. Una peste alta, au fost nişte răni uşoare”.

Băiatul a fost dus urgent la spital, unde a fost operat la picior.

Copilul nu a văzut prădătorul, dar crede că a fost vorba de un rechin-taur.

„Cum atacă un rechin-taur: foloseşte dinţii de sus ca să se ţină de pradă, iar cei de jos rup carnea, numai că la mine a ratat cam totul cu aproape trei centimetri” crede Liam.

În ciuda experienţei neplăcute, Liam spune că se va întoarce în apă imediat ce se va vindeca.