Avionul spațial SpaceShipTwo a făcut primul zbor deasupra bazei sale de origine

Nava spațială suborbitală, numită VSS Unity, a desfășurat astăzi (1 mai) primul său zbor peste Spaceport America, înregistrând o un pas înainte pentru operațiunile comerciale, anunță reprezentanții Virgin Galactic.

Unity avea deja numeroase zboruri de planare și alte teste la activ. Vehiculul a ajuns chiar și în spațiul suborbitor de două ori, în misiuni de testare pilotate în decembrie 2018 și februarie 2019. Dar aceste zboruri au fost ridicate de la Mojave Air and Space Port din sudul Californiei, în apropierea sediului companiei Spaceship Company, filiala de producție Virgin Galactic care a construit Unitate.

SpaceShipTwo care a avut șase pasageri la bord este proiectat pentru a fi transportat de WhiteKnightTwo, apoi este eliberat la o altitudine de aproximativ 15.000 de metri. În acel moment, motorul de rachetă de la SpaceShipTwo pornește, aruncând vehiculul până în spațiul suborbitor.

Acest ultim pas nu s-a întâmplat în timpul zborului de planare de astăzi. Piloții Unity, Dave Mackay și C.J. Sturckow, au condus avionul spațial prin câteva obiective de etapă, atingând o viteză maximă de Mach 0,7, înainte de a-l coborî pentru o aterizare pe pista de la Spaceport America, au spus reprezentanții Virgin Galactic. (Mach 1 este viteza sunetului, care este de 767 mph, sau 1.234 km / h, la nivelul mării.)

SpaceShipTwo Unity completes a runway landing at Spaceport America, New Mexico finishing its first free flight in New Mexico airspace. pic.twitter.com/iJ1sD1cAmW