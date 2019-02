Avionul în care se afla Emiliano Sala, dispărut acum două săptămâni, a fost găsit

Un cercetător marin, șeful unei echipei de căutare, finanțată privat, a anunțat duminică noapte că au fost găsite rămășițele avionului care-l avea la bord pe starul argentinian Emiliano Sala și care a dispărut acum două săptămâni deasupra Canalului Mânecii, relatează CNN.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala