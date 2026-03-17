Weekendul trecut, pasionații de aviație care urmăresc zborurile și localnici destul de speriați au observat aeronava masivă zburând deasupra orașului Fresno, California, unde a petrecut două ore efectuând aterizări simulate și exersând proceduri de apropiere.

Această apariție a urmat unei alte prezențe recente pe Aeroportul Internațional Los Angeles, unde aeronava a fost folosită de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, scrie Daily Star.

Rezistă tuturor tipurilor de atac

Cunoscut oficial de Forțele Aeriene ale SUA sub denumirea E-4B „Nightwatch”, avionul este o versiune militară a Boeing 747-200. Acesta servește drept Centru Național Aeropurtat de Operațiuni (NAOC) și este o „componentă critică” a Sistemului Național de Comandă Militară pentru președinte, secretarul Apărării și Comitetul Întrunit al Șefilor de State Majore.

În cazul catastrofal al unei urgențe naționale sau al distrugerii centrelor de comandă de la sol, E-4B funcționează ca un Pentagon aeropurtat, extrem de rezistent. Din aer, conducerea poate coordona forțele SUA, executa ordine de război de urgență, coordona un răspuns nuclear și gestiona autoritățile civile.

Generalul-maior Garrison a declarat recent despre avion: „Pot controla bombardierele, dacă acestea sunt în alertă, pot controla rachetele, deoarece acestea sunt mereu în alertă, și, evident, pot controla submarinele noastre cu rachete balistice. Totul este integrat într-un singur sistem.”

A costat o avere să fie construit

Cu un cost unitar de 223,2 milioane de dolari, aeronava cu aripi înclinate și patru motoare este proiectată să reziste efectelor devastatoare ale unui impuls electromagnetic (EMP) generat de o explozie nucleară. Dispune de protecție împotriva efectelor nucleare și termice, un sistem avansat de comunicații prin satelit și sisteme speciale de răcire pentru rețelele sale electrice extinse.

Puntea principală a E-4B este împărțită în șase zone funcționale, inclusiv un spațiu de comandă, o sală de conferințe, o sală de briefing și un spațiu de lucru pentru echipa operațională. Poate găzdui până la 111 persoane, incluzând o echipă comună de operațiuni, echipajul Forțelor Aeriene, personal de mentenanță și securitate, precum și experți în comunicații.

Construit pentru a rămâne în aer și departe de amenințările de la sol pentru perioade îndelungate, E-4B are o autonomie de 12 ore fără realimentare, dar este complet echipat pentru realimentare în aer. Astfel, poate rămâne teoretic în zbor zile întregi pentru a menține operațiunile critice în timpul unei crize prelungite.