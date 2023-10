Avertismentul Curții Penale Internaționale pentru Israel: Împiedicarea accesului ajutorului umanitar constituie o crimă

”Împiedicarea accesului ajutorului umanitar” în Fâşia Gaza poate constitui o ”crimă”, a avertizat duminică Karim Khan.

Procurorul CPI a vizitat duminică postul de trecerea frontierei de la Rafah, între Egipt şi Fâşia Gaza, unde este blocat ajutorul umanitar destinat enclavei palestiniene.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend.

Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine. ???? pic.twitter.com/Z22DMLaAv3