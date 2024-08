Autorul atacului cu un cuțit în Londra este un român. Ioan Pintaru a rănit grav o fetiță de 11 ani

Potrivit autorităților britanice, individul, Ioan Pintaru, are 32 de ani și este fără domiciliu stabil.

El va fi adus marți în fața judecătorilor. Fetița atacată a ajuns la spital cu răni grave, dar care nu-i pun viața în pericol, după cum au anunțat medicii.

Inițial, s-a crezut că și mama copilei a fost înjunghiată, dar poliția a confirmat că femeia nu a fost rănită, însă avea pe haine sângele fiicei ei.

Un agent de securitate de la un magazin din apropiere a reușit să-l imobilizeze pe agresor.

