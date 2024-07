Nou protest violent în Southport, orășelul în care au fost înjunghiate mortal trei fetițe. GALERIE FOTO

Protestul intervine în timp ce situaţia din Southport, oraşul din Anglia unde 13 persoane, majoritatea copii, au fost înjunghiate de un tânăr de 17 ani, rămâne tensionată după violenţe izbucnite marţi seară în urma unor informaţii false că suspectul ar fi fost solicitant de azil.

În urma revoltelor din ajun de la Southport, protestul de miercuri seara de la Downing Street a fost organizat de o mişcare radicală de dreapta care se numeşte Enough Is Enough (Destul e destul).

Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

BREAKING: Protesters chant "Rule Britannia", "save our kids" and "stop the boats" as they clash with police while marching towards Downing Street, following the stabbings that occurred in Southport earlier this week.https://t.co/Mn7CTrwE2C

