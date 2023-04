Autoritățile din Rusia încearcă să recruteze soldați pe principiul ”bărbaților adevărați” care luptă pe front | Video

Un raport al serviciilor secrete militare britanice arată că Moscova încearcă să recruteze până la 400.000 de soldați profesioniști – pe bază de voluntariat – pentru a-și consolida forțele în Ucraina, scrie The Guardian.

Anunțul a fost lansat până acum pe principalele site-uri de socializare din Rusia. Invită bărbații să semneze un contract cu ministerul rus al apărării pentru un salariu care începe de la 204.000 de ruble ( 2.495 dolari) pe lună. Afișelul de recrutare arată un bărbat într-un supermarket îmbrăcat în uniformă militară ținând o mitralieră grea.

Apoi, bărbatul este prezentat în uniforma de agent de securitate al unui supermarket, cu întrebarea: „Acesta este genul de apărător pe care ai visat să devii?".

În continuare, în videoclip, un bărbat se plimbă prin ceață alături de alți soldați pe ceea ce pare a fi un câmp de luptă.

Apoi este prezentat ca un instructor de sală de sport care ajută un client să ridice greutăți.

„Aici se află cu adevărat forța ta?", este întrebat privitorul, înainte de a trece la un șofer de taxi care ia o cursă alături de întrebarea: „Asta e calea pe care o alegi?”.

Russia released a new "social" video to recruit people for the war in Ukraine, "YOU ARE A MAN". It appeals to masculinity, which, according to the authors, is more evident in war than in peaceful professions.

