Ancheta a fost declanşată în urma unei investigaţii realizate de publicaţia online Maldita.es, care a identificat 1.183 de postări cu conţinut explicit. Pe baza acestor dezvăluiri, guvernul spaniol a cerut blocarea temporară a TikTok, însă autoritatea pentru protecţia datelor a optat pentru intervenţii asupra conţinutului ilegal, în locul suspendării întregii platforme, transmite Reuters, citează News.ro.

AEPD a precizat că va solicita publicaţiei Maldita.es linkurile identificate în investigaţie şi va cere TikTok informaţii despre măsurile adoptate pentru eliminarea materialelor semnalate. După analizarea datelor, instituţia intenţionează să aplice măsuri „concrete, proporţionale şi adecvate”, inclusiv blocarea accesului la anumite linkuri şi materiale care implică prelucrarea ilegală a datelor minorilor.

Deschiderea unei anchete

Separat, procurorul general al Spaniei a dispus deschiderea unei anchete privind eventualele infracţiuni legate de producerea şi distribuirea materialelor care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, precum şi de coruperea minorilor, care ar fi putut fi comise prin intermediul TikTok.

Autoritatea spaniolă a explicat că atribuţiile sale sunt limitate de faptul că principalul organism european responsabil de supravegherea TikTok în domeniul protecţiei datelor este Comisia pentru Protecţia Datelor din Irlanda. AEPD a anunţat că va transmite informaţiile obţinute autorităţilor irlandeze, altor organisme europene de reglementare şi Comisiei Europene.

Investigaţia intervine într-un context de intensificare a presiunilor asupra marilor platforme tehnologice din Europa, în legătură cu distribuirea conţinutului ilegal şi protecţia minorilor în mediul online.

TikTok nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta situaţia.