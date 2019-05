Autocar cu 60 de turiști străini răsturnat într-o râpă în Italia. Bilanțul victimelor

Potrivit presei italiene, persoana decedată este o femeie de 40 de ani din Rusia, care era ghid turistic pentru cei peste 60 de turişti.

Pompierii au anunţat pe Twitter că au scos din maşina răsturnată trupul unei femei şi patru supravieţuitori. În imagini se poate vedea cum autocarul este răsturnat pe o parte într-un şanţ, după ce a trecut printr-un gard de protecţie pentru calea ferată.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U