Australienii au golit din nou rafturile magazinelor. Brisbane a intrat în carantină pentru 3 zile

Premierul statului Queensland, Annastacia Palaszczuk și ministrul Sănătății Yvette D'Ath au făcut apel la oameni să nu golească rafturile magazinelor, înainte ca Brisbane să intre în carantină pentru trei zile, potrivit 9news.com.au.

Localnicii s-au speriat însă de noile restricții mai dure și și-au făcut provizii de hârtie igienică, conserve și lapte.

Meanwhile @woolworths #Paddington selfish customers are stripping the shelves like a zombie invasion is coming.. You know, you can still go shopping tomorrow during the lockdown. And guess what, the shelves are invariably full of stock. C’mon Brisbane. #dobetter https://t.co/CHc6fpoBBe pic.twitter.com/pWBtLhwcQL