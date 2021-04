Au dat 350.000 de lire sterline pe o casă, dar au parte de un adevărat coșmar. Ce se întâmplă în fiecare zi

Un cuplu din Anglia, care a cumpărat o casă cu 350.000 de lire sterline în apropiere unei șosele, se confruntă cu o problemă gravă: zgomotul infernal făcut de mașinile care trec prin zonă.

La sfârșitul lunii februarie, Jackie McCormack, 58 de ani, şi soţul ei s-au mutat în casa din Coleshill, un oraș învecinat cu Birmingham, informează Daily Mail.

Înainte de a cumpăra imobilul, cei doi l-au văzut de șapte ori, însă vizitele lor au avut loc doar în diminețile unor zile de sâmbătă, când în în zonă era liniște.

După ce s-au mutat în casa respectivă, Jackie și soțul ei au realizat că infernul se dezlănțuie în timpul săptămânii, între orele 05:30 și 20:30, și în nopțile zilelor de weeked.

"A fost absolut groaznic! Știu că este un drum cu adevărat important, dar ne afectează sănătatea mintală", a afirmat Jackie McCormack.

"Este o proprietate frumoasă. Pentru că era atât de aproape de drum, nu e de mirare că i-au scăzut prețul cu 25.000 de lire sterline. Nu spun că am fost înșelați, dar cred că agenții imobiliari ar fi trebuit să ne cheme mai aproape de momentul când începea traficul", a adăugat aceasta.

Au nevoie de dopuri de urechi

Din cauza mașinilor care trec prin fața casei lor, femeia și bărbatul sunt nevoiți să spele gemaurile de patru ori pe săptămână. Poluarea este atât de marea încât Jackie poate să îşi scrie numele pe praful care acoperă baia privată.

Pentru a putea face față zgomotului, femeia și bărbaul trebuie să poarte dopuri de urechi.

"Dacă poluarea se pune pe geamuri și mașinile noastre, ce respirăm? Am o baie privată la etaj, nu are fereastră, dar are un ventilator cu convector și în fiecare dimineață, am o chiuvetă pe care ai putea scrie numele tău în praful care s-a depus din aerul venind din exterior. Grădina mea este o zonă interzisă și cred că va fi întotdeauna, cu excepția cazului în care reduc viteza respectivă, pentru că altfel este un pericol prea mare. Nu aș permite ca nepotul meu să joace afară, este prea înfricoșător. Este viteza curselor, este absolut șocant", a declarat Jackie McCormack.

Disperată, femeia le-a cerut autorităților să impună măsuri de siguranță severe.