Atentat sinucigaș la sediul Comisiei Electorale din Tripoli. 11 persoane au murit

Un atacator sinucigaș s-a aruncat în aer în timp ce alte persoane înarmate au luat cu asalt clădirea și i-au dat foc, a precizat un oficial al comisiei, citat de BBC News.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Electorale, Khaled Omar, în atac și-au pierdut viața trei sau patru oficiali de securitate. Ulterior, Ministerul Sănătății a anunțat că bilanțul victimelor a urcat la 11, conform Reuters.

Acesta este cel mai violent atac care a avut loc în Tripoli, în ultimii trei ani. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat, însă autoritățile bănuiesc că responsabili ar fi militanți care au legături cu gruparea Stat Islamic.

#UPDATE Three security guards were killed when two suicide bombers blew themselves up inside the High National Elections Commission in the Ghoat Shaal district of #Tripoli; the identity of the attackers is yet to be confirmed, @Lyobserver reports (pic via @Lyobserver) pic.twitter.com/xTl9s6WQq1