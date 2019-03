Atentat cu mașină capcană, lângă un hotel din Somalia. Sunt 5 morți și 25 de răniți. VIDEO

Islamiştii al-Shabaab au revendicat atentatul, cel mai recent dintr-o lungă serie de atacuri organizate de membrii acestei grupări care are legături cu Al-Qaida, informează AFP, citat de Agerpres.

Situation is calm now .See attached clip before the operation is fully completed this morning.#Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/9szlqU0vui