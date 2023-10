Atacatorul din Maine era considerat un posibil „pericol”. Poliția locală a fost trimisă să-l verifice înainte de masacru

Ofițerii de la poliția comitatelor Sagadahoc și Kennebec au primit informația și au încercat să ia legătura cu Robert Card pe 16 septembrie, cu șase săptămâni înainte de masacrele de la o sală de bowling și un bar, potrivit documentelor văzute de o sursă a CNN.

Informațiile obținute de CNN descriu cum un sergent din comitatul Sagadahoc a cerut întăriri, a încercat fără succes să vorbească cu rezervistul și apoi a primit detalii tulburătoare de la Garda Națională din Maine și de la familia atacatorului.

Sergentul care a încercat să vorbească cu Robert Card a aflat că „atunci când răspundea la ușă, avea de obicei un pistol în mână și în afara câmpului vizual al celui de afară”. Ulterior, într-o scrisoare de la Garda Națională, un alt membru al organizației „s-a declarat îngrijorat că (rezervistul) va claca și o să comită un atac armat", potrivit documentului.

Bărbatul de 40 de ani a comis două atacuri armate în Lewiston, din statul Maine, omorând 18 persoane. Au urmat 48 de ore de panică și izolare, înainte ca Robert Card să fie găsit împușcat, vineri seara, la aproximativ 16 km de oraș.

Reportajul realizat de CNN ridică suspiciuni cu privire la procesul de verificare al bărbatului pentru a se asigura că el nu reprezenta un pericol.

Statul Maine are o lege a „steagului galben" care poate fi folosită pentru a evalua un individ cu acces la arme. Primul pas este ca forțele de ordine să ia în custodie o persoană despre care se crede că este periculoasă și apoi să fie evaluată de un profesionist din domeniul medical. După un diagnostic, un judecător poate aproba un ordin de retragere temporară a armelor de foc, conform legii.

Cu aproape trei luni înainte de atacuri, Card a încercat să cumpere un amortizor pentru arme de foc, dar propietarul magazinului a refuzat să îl lase pe acesta să finalizeze achiziția după ce a dezvăluit într-un formular că are probleme de sănătate mintală, a relatat The New York Times.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 30-10-2023 17:04