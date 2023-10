Amplă operațiune de căutare a autorului masacrului din Maine, soldat cu zeci de victime. Mai multe școli au anulat cursurile

Atacul s-a soldat cu zeci de victime în ceea ce ar putea deveni cel mai sângeros atac din SUA din ultimii patru ani, relatează CNN și Reuters, citate de News.ro.

Agenţiile de presă au anunţat bilanţuri variabile, de la 15 până la 22 de morţi, şi zeci de răniţi, în timp ce oficialii au spus că există victime multiple, dar au refuzat să ofere cifre.

Poliţia din Maine, stat din nord-estul SUA, l-a identificat pe Robert R. Card, în vârstă de 40 de ani, ca suspect în acest caz.

Autorităţile au postat pe reţelele sociale fotografii ale unui bărbat care foloseşte ceea ce pare a fi o puşcă semiautomată. Imaginile de la unul dintre locurile crimelor de miercuri arată un bărbat cu barbă, îmbrăcat cu un hanorac maro şi blugi, care ţine arma în poziţia de tragere.

UPDATE: Breaking: At Least 22 Dead, 50 to 60 Injured in Active Shooter Attack in Lewiston, Maine https://t.co/YNA8Gcka5y #gatewaypundit via @gatewaypundit

În timp ce poliţia îl caută pe autorul împuşcăturilor din Lewiston de miercuri seară, mai multe şcoli locale au anunţat că vor anula cursurile joi.

De asemenea, birourile din oraşul Lisbon, care se învecinează cu Lewiston, vor rămâne închise joi. „Forţele de ordine din comitatul Androscoggin investighează două evenimente cu focuri de armă. Toate birourile oraşului vor fi închise pe 26 octombrie. Vă rugăm să acordaţi prioritate siguranţei şi să continuaţi să vă adăpostiţi”, se arată pe site-ul oraşului.

Maşina lui Robert Card a localizată în Lisbon miercuri seară, potrivit comisarului Departamentului de Siguranţă Publică din Maine, Mike Sauschuck.

Cei care au asistat la împuşcăturile din Lewiston au fost de toate vârstele, inclusiv adolescenţi, a declarat primarul din Auburn, Jason Levesque, adăugând că şi această comunitate este în stare de şoc. Auburn este un oraş situat la mai puţin de 3 km vest de Lewiston. Levesque a spus că există multă teamă, panică şi îngrijorare în rândul locuitorilor de acolo. „Auburn şi Lewiston sunt una lângă alta, un râu ne desparte. Împreună, populaţia noastră este de aproximativ 60.000 de locuitori. Nu ai cum să nu ştii pe cineva care poate să aibă cunoştinţe printre victime, aşa că acest lucru va avea un impact asupra fiecărui colţ al comunităţii noastre”, a spus primarul. El a relatat că un martor al incidentelor a spus că iniţial, când s-au auzit focurile de armă, nu a fost panică, pentru că lumea a crezut că sunt pocnituri legate de Halloween.

The mass shooting in Maine is very characteristic to a "Hamas style attack".

It is believed that the shooter was inspired to carry out a copycat attack. https://t.co/tI3DvJq6pv