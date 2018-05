Atac cu 15 morţi în Siria, atribut Israelului. Printre victime, Gardieni ai Revoluţiei din Iran

Loviturile din noaptea de marţi spre miercuri în apropiere de Damasc - atribuite Israelului - au ucis 15 combatanţi pro-regim străini, între care opt iranieni, potrivit unui nou bilanţ furnizat de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), informează AFP.

Tirul a vizat marţi seara un depozit de arme al Gardienilor Revoluţiei, armata de elită a regimului iranian, în sectorul Kiswe, la sud de Damasc, a precizat OSDO, o organizaţie neguvernamentală siriană cu sediul la Londra, dar care dispune de o reţea de informare pe întreg teritoriul Siriei.

Armata siriană a interceptat două rachete israeliene care au vizat acest sector, a informat agenţia de presă oficială siriană Sana. Televiziunile de stat au difuzat imagini din zona lovită.

Footage from Akhbar Sourya shows first responders on the scene at the Shurbaji Factory site, following suspected #Israel strike vs #Kisweh, south of #Damascus.

Unconfirmed chatter says "Friends are among casualties". 'Friends' usually refers to #IRGC troops. pic.twitter.com/ZefELMF0mi