Atac armat la un studio de yoga frecventat de o lideră democrată. Sunt 2 morți și 4 răniți

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 17.30.

„Când am ajuns la locul incidentului, polițiștii au găsit victime multiple care fuseseră împușcate”, a spus șeful poliției din Tallahassee într-o conferință de presă.



Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER