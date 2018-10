Atac armat la o sinagogă din SUA, soldat cu 8 morți. Ce ar fi strigat atacatorul

Desfășurarea evenimentelor, LIVE TEXT

UPDATE 18:55 Atacatorul a fost descris ca fiind un bărbat alb cu barbă. Conform unor surse din poliție, acesta ar fi strigat ”Toți evreii trebuie să moară!”, după care s-a predat.

UPDATE 18:45 Noile informații indică 8 morți și mai mulți răniți, printre care și trei polițiști, transmite pittsburgh.cbslocal.com.

UPDATE 18:30 Televiziunea afiliată canalului CBS a raportat şapte morţi, între care trei poliţişti, în timp ce Fox News Pittsburgh s-a referit la patru persoane împuşcate în apropierea sinagogii "Arborele vieţii", unde credincioşii se adunaseră pentru o slujbă religioasă.

Atacatorul a fost reținut.

BREAKING: Suspect in shooting at Pittsburgh synagogue is in custody, according to Pittsburgh police. Three officers were shot, and multiple casualties. https://t.co/5FjPA5h1Ia pic.twitter.com/an5UiyHqhg

Multiple casualties have been reported as police deal with an active gunman near a synagogue in Pittsburgh.

Get the latest here: https://t.co/KKKZgoXegS pic.twitter.com/Ujp49Fh6qK